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Турки предложили США информацию об С-400 за F-35

Фото:Пресс-служба Минобороны РФ
Анкара хотела слить данные о российских ЗРК американским экспертам

Турецкие власти отчаянно пытаются усидеть на двух стульях.

Российские ЗРК С-400 или американские истребители F-35? Анкару продолжают разрывать противоречия. Несмотря на неоднократные угрозы США ввести санкции за покупку у нас зенитно-ракетных систем и отказать в самолетах, турки не сдаются и ищут выход из непростой ситуации.

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Судя по последней информации, задобрить американцев Анкара уже пыталась – как стало известно агентству Блумберг, техническим экспертам США предложили изучить С-400 после приобретения их у России.

Как Вашингтон отреагировал на это предложение, пока неизвестно. Соблазн, конечно, велик, но американцы больше заинтересованы в том, чтобы Турция отказалась от наших ЗРК.

Ради этого Анкару поманили ракетными комплексами ПРО Patriot. При этом глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу говорил ранее, что в свое время США отказали стране в покупке "Пэтриот", а теперь отменять сделку с Россией уже поздно.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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