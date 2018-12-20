Нибиру
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Турецкие власти отчаянно пытаются усидеть на двух стульях.
Российские ЗРК С-400 или американские истребители F-35? Анкару продолжают разрывать противоречия. Несмотря на неоднократные угрозы США ввести санкции за покупку у нас зенитно-ракетных систем и отказать в самолетах, турки не сдаются и ищут выход из непростой ситуации.
Судя по последней информации, задобрить американцев Анкара уже пыталась – как стало известно агентству Блумберг, техническим экспертам США предложили изучить С-400 после приобретения их у России.
Как Вашингтон отреагировал на это предложение, пока неизвестно. Соблазн, конечно, велик, но американцы больше заинтересованы в том, чтобы Турция отказалась от наших ЗРК.
Ради этого Анкару поманили ракетными комплексами ПРО Patriot. При этом глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу говорил ранее, что в свое время США отказали стране в покупке "Пэтриот", а теперь отменять сделку с Россией уже поздно.
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