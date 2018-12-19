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НАТО выбивает С-400 у Турции из рук

Фото: www.globallookpress.com
Анкара получила добро на американские "Пэтриот"

Госдеп разрешил туркам купить американские комплексы Patriot на сумму $3,5 миллиарда. Об этом официально заявили в Пентагоне. Ранее такого разрешения Анкаре получить не удавалось, так как американцы не хотели передавать часть технологий. Турецкие власти даже называли это одной из главных причин, почему они решили купить С-400 у России. Но похоже, что теперь сторонам удалось договориться, хотя в Пентагоне не уточняют все детали сделки.

Известно лишь, что Анкара покупает у США четыре комплекта Patriot с 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками, причем речь идет о последней версии PAC-3. Кроме ракет и установок, Турция получит 4 радиолокационные станции управления огнем AN/MPQ-65, 10 антенн AMG и 4 станции управления перехватом.

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Фото Сергея Балаклеева /ИТАР-ТАСС/.По мнению экспертов, в Вашингтоне хотят воспрепятствовать покупке Турцией российских ЗРК С-400 и для этого даже используется шантаж истребителями F-35, которые США могут не поставить Турции. Однако Анкара ведет себя очень уверенно и заявляет, что покупает и те, и те комплексы и при этом получит обещанные F-35.

В НАТО уже заявляли, что С-400 несовместимы с системами альянса, поэтому у Турции возникнут проблемы. Однако специалисты уверены, что при желании можно организовать оборону ПВО с использованием как американских, так и российских комплексов, чтобы они не мешали друг другу.

Александр ИЛЬИН
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