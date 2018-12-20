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МиГ-29 в полете потерял топливные баки

Фото: mil.ru
"Железки" рухнули на автошколу

Российский истребитель МиГ-29 потерял запасные топливные баки. ЧП произошло в окрестностях Ейска в Краснодарском крае, недалеко от Азовского побережья.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах, баки упали в районе Коммунистической улицы в промзоне. Как уточняет местное издание "Приазовские степи", сейчас на этом месте расположена автошкола ДОСААФ.

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По счастливой случайности никто не пострадал, а сам истребитель благополучно приземлился. В Южном военном округе уже подтвердили, что самолет принадлежит ВМФ РФ, которые являются оператором аэродрома совместного базирования "Ейск". В частности, на нем обучают военных летчиков.

Александр ИЛЬИН
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