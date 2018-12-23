Названы страны – участницы Третьей мировой войны

Существует несколько "горячих" регионов, где уже в 2019 году может вспыхнуть конфликт

Среди вероятных мест начала противостояния, которое неизбежно приведет к катастрофе, – Украина, Корейский полуостров, Персидский залив и Южно-Китайское море.

Неутешительный прогноз сделал профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли. Так, на фоне обострения отношений США и Китая, которые сейчас находятся в состоянии торговой войны, Третья мировая может развернуться в Южно-Китайском море. Не исключено, что Пекин и Вашингтон выйдут за рамки экономических санкций, отметил Фарли в статье, которую опубликовал журнал The National Interest.

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Еще один опасный регион – Украина. Недавняя провокация Незалежной в Керченском проливе привела к росту напряженности. При этом нужно учитывать, что Москва и Вашингтон сейчас также не в лучших отношениях. Несмотря на явное нежелание России нарушать статус-кво перед выборами президента на Украине, любое потрясение может привести к хаосу в Восточной Европе, подчеркнул эксперт.

Обстановка накалилась и в Персидском заливе – здесь нестабильная ситуация может спровоцировать войну между Америкой, Россией и, вероятно, Китаем. Росту напряженности способствуют ситуация в Сирии и Йемене, а также противостояние США и Ирана: Вашингтон оказывает на Тегеран экономическое давление.

Также одним из возможных мест начала Третьей мировой Фарли называет Корейский полуостров. Отношения Северной Кореи и Америки, несмотря на недавние договоренности, не внушают оптимизма. Лидеры двух стран в любой момент могут отказаться от мирных инициатив.