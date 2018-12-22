Лондон сообщил о начале Третьей мировой

Нибиру
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Британский таблоид Daily Express сообщает, что в Азовское море Россия направляет ракетный корабль, "в готовности к разборкам".
Журналисты отмечают, что фрегат движется в сторону Керченского пролива якобы на фоне третьей мировой войны между Москвой и Киевом. При этом в статье не отмечено, что судно находится в российских территориальных водах.
"Напряженность в регионе высока после того, как 25 ноября военные корабли Владимира Путина открыли огонь по трем украинским кораблям в Черном море. Российские войска задержали 23 украинских моряка, ранили не менее шести", – говорится в публикации.
Кроме того, автор считает, что Москва виновата в разжигании конфликта на Украине и "аннексии Крыма". Он отметил, что Кремль готовится к предстоящей войне.
Ситуация в Азовском море обострилась 25
ноября, когда три украинских военных корабля пересекли российскую государственную
границу и несколько часов выполняли опасные маневры, не отвечая
на требования пограничных служб РФ. Против нарушителей применили оружие, суда
были задержаны.
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