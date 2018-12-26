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В США заступились за РФ в керченском инциденте

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
С таким же успехом рваться к берегам Калифорнии могли мексиканцы

На Западе неожиданно заступились за Россию, которая оспаривает свои территориальные воды в Крыму. По мнению журнала The National Interest, у моряков нет другого выбора, так как полуостров официально стал частью России, и если не действовать строго, это будет воспринято как слабость. Тем более что Керченский пролив – это уязвимый стратегический объект, который необходимо охранять.

Всем, кто считает, что 12-мильная морская зона вблизи Крыма, которую Россия считает своей, автор NI предложил подумать о последствиях, если мексиканский флот приблизится к побережью Калифорнии. Ведь эту территорию захватили США у Мексики в 1846 г., и даже сам Авраам Линкольн считал это актом агрессии. Но что это значит для сторонников "западного либерального порядка"?

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Политика политикой, но у моряков свои законы: есть 12-мильная зона, и ее нужно охранять. По мнению NI, то, что произошло 25 ноября, скорее не провокация, а конфликт на почве разногласий по поводу навигационных правил в проливе. Возможно, Россия повела себя слишком грубо – автор довольно неоригинально сравнивает ее с рассерженным медведем. Однако ситуация не настолько серьезная, чтобы из-за этих украинских моряков Россия и США начинали войну.

Фото: Виталий Невар/ТАССРусские могли легко потопить эти три украинских корабля, но предпочли наказать нарушителей по-другому, чтобы никто не погиб. Кроме того, возможностей ВМФ РФ вполне хватило бы, чтобы полностью блокировать Азовское море или полностью уничтожить украинский флот, равно как и захватить Донбасс, раздать всем российские паспорта и поставить забор. Но Москва на это не идет. Равно как и не размещает ракеты средней дальности, нацеленные на Европу, хотя у Пентагона есть другие мысли на этот счет.

NI предлагает отбросить эмоции и посмотреть на ситуацию с холодным расчетом. Россия и Украина, возможно, при участии США должны договориться о безопасном проходе через Керченский пролив.

Александр ИЛЬИН
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