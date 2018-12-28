Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американцы испугались "Посейдона"

Кадр youtube.com
Цунами от Царь-торпеды сотрет с лица земли целые города, уверены в Вашингтоне

Потенциал стратегического беспилотного аппарата вызвал переполох в США. Там серьезно обеспокоены важной особенностью "Посейдона" – способностью нести мощный ядерный заряд.

Он, полагает бывший старший советник Госдепа Кристиан Уитон, может стать причиной сокрушительного взрыва под водой, который вызовет стометровое цунами. Стихия в свою очередь сотрет с лица земли целые города, расположенные на побережье, в том числе крупные, пишет Daily Express. При этом сам аппарат подкрадется к месту назначения бесшумно. А волна, которую он спровоцирует, "будет крайне радиационной", заверил политик в эфире Fox News.

Он переплюнет стихию, обрушившуюся на Японию в 2011 году, считает физик Рекс Ричардсон. Последствия от цунами, которое разбудит Царь-торпеда, как еще называют "Посейдон, будут страшными. 

Аппарат запустили в России 25 декабря. Это были первые испытания устройства "Судного дня". Такое прозвище "Посейдону" дали британцы. Догадки о его существовании подтвердил президент РФ в марте этого года. Однако тактико-технические характеристики оружия держатся в секрете. 




 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Россия и Британия пошли навстречу друг другу после отравления Скрипалей

Отношения двух стран сдвинулись с мертвой точки

Трампу объявят импичмент

Судьба американского президента висит на волоске

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей