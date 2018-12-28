Цунами от Царь-торпеды сотрет с лица земли целые города, уверены в Вашингтоне

Потенциал стратегического беспилотного аппарата вызвал переполох в США. Там серьезно обеспокоены важной особенностью "Посейдона" – способностью нести мощный ядерный заряд.

Он, полагает бывший старший советник Госдепа Кристиан Уитон, может стать причиной сокрушительного взрыва под водой, который вызовет стометровое цунами. Стихия в свою очередь сотрет с лица земли целые города, расположенные на побережье, в том числе крупные, пишет Daily Express. При этом сам аппарат подкрадется к месту назначения бесшумно. А волна, которую он спровоцирует, "будет крайне радиационной", заверил политик в эфире Fox News.

Он переплюнет стихию, обрушившуюся на Японию в 2011 году, считает физик Рекс Ричардсон. Последствия от цунами, которое разбудит Царь-торпеда, как еще называют "Посейдон, будут страшными.

Аппарат запустили в России 25 декабря. Это были первые испытания устройства "Судного дня". Такое прозвище "Посейдону" дали британцы. Догадки о его существовании подтвердил президент РФ в марте этого года. Однако тактико-технические характеристики оружия держатся в секрете.











