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Миру угрожает сразу несколько войн в 2019 году

Фото: www.globallookpress.com
Россия, Америка и Китай находятся на грани конфликта

В преддверие Нового года западные военные эксперты составили свой нерадостный прогноз на 2019 год. По их мнению, в мире есть несколько опасных регионов, которые ставят под угрозу существование человечества как такого. И к сожалению, с каждым годом ситуация становится только хуже.

Как считают авторы The National Interest, главное зло исходит от России и Китая, а также Америки, которая приняла вызов конкурентов и начала разрабатывать новейшее оружие, о котором, казалось бы, забыла после окончания холодной войны.

США видят угрозу не только в российских гиперзвуковых ракетах и боевых блоках, а в так называемом "голубом поясе обороны" России – мощном "буфере", защищающем от морской атаки. Любопытно, что автор NI вспомнил неоднозначное выражение Никиты Хрущева, который в начале 1960-х якобы заявлял, что СССР создал "голубой пояс обороны".

По одной из версий, его слова неправильно истолковал иностранный переводчик, однако ветеран РВСН подполковник Вячеслав Тедеев в своих мемуарах вспоминает, что слышал, как про "голубой пояс" говорили и Хрущев, и маршал Малиновский.

Фото:wikipedia.orgНо суть не в этом. В Пентагоне опасаются, что Россия в своем стремлении защитить себя настолько укрепит свою оборону, что у нее не останется другого выхода, как расширить свои владения, сильно потрепанные после распада СССР. Присоединение Крыма к России можно считать первым звоночком, а инцидент в Керченском проливе только обострил тлеющий конфликт, который может вспыхнуть за считанные часы. На континенте снова началась борьба за территории, как это было во времена Первой и Второй мировой войн. Россия может начать с Прибалтики и Польши, которые раньше уже входили в ее состав. В Москве объявят о сидящих в этих странах "фашистах" и притеснении русскоязычного населения. А дальше по накатанной.

Пожалуй, еще больше, чем Россия, Вашингтон беспокоит Китай. Пекин уже совершенно не считается с американскими кораблями в районе спорных островов Спратли и превратил последние в военные базы с аэродромами. Истребители на этих островах напрямую угрожают бомбардировщикам, которые США могут поднять с острова Гуам. Кроме того, Китай несет потенциальную угрозу военному союзнику Америки Японии.

Но даже не это самое страшное. У Китая, как говорит генсек Си Цзиньпин, есть мечта, которая навязывается китайскому народу. Речь идет о возрождении старых морских путей и сухопутного Шелкового пути. Для этого нужны морские базы, которые Пекин готов построить, чтобы контролировать огромные водные пространства в океане. Китайцы очень последовательны, и их трудно остановить. Программа "Один пояс и один путь", по мнению США, несет прямую угрозу мировой безопасности.

Фото:flickr.com/photos/my_public_domain_photosКроме того, по мнению NI, Китай в последнее время сталкивается с определенными трудностями, поэтому власти закручивают гайки и превращают страну чуть ли не в Оруэловскую сверхдержаву по аналогии с романом "1984". Эксперты полагают, что чем меньше у Китая юаней, тем агрессивнее его политика.

Наконец, несут угрозу и сами США, которые приняли огромный военный бюджет и начали разрабатывать опаснейшее оружие, от которого отказались после 1991 года. Это и сверхточные ядерные бомбы В-61-12, и новые малошумные подлодки с ракетами "Гарпун", и дальнобойные ракеты LRASM, которыми США будут соперничать с российскими Х-22.

Кроме того, выход США из ДРСМД может привести к самому страшному сценарию – размещению американских ракет в Европе, а это может быть даже опаснее, чем в 1980-е годы. Как считают некоторые эксперты, сейчас ситуация даже хуже, потому что люди как будто перестали бояться ядерной войны, а естественный страх сменила опасная бравада. Все это закончится, когда начнется настоящая война.

Александр ИЛЬИН
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