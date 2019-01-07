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За десантным кораблем ВМС США "приглядывает" российский сторожевик "Пытливый". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Напомним, американский "Форт Макгенри" вошел в акваторию Черного моря вчера в 21.00 (мск). Отправка корабля говорит о намерении Штатов обеспечить безопасность в регионе. Кроме того, "Форт Макгенри" должен показать возможности и силу 6-го флота США, заявила накануне командующая 6-го оперативного флота вице-адмирал Лайза Франчетти. На борту корабля находятся около пятисот морпехов.
Отметим, что согласно Конвенции Монтре от 1936 года корабли нечерноморских стран имеют право пребывать в акватории Черного моря лишь 21 сутки.
По последним данным, "Форт Макгенри" зашел в румынский порт "Констанца", сообщили в Министерстве обороны России.
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