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Корабль США в Черном море контролирует российский сторожевик

Фото: www.globallookpress.com
"Форт Макгенри" вошел в акваторию накануне вечером

За десантным кораблем ВМС США "приглядывает" российский сторожевик "Пытливый". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Напомним, американский "Форт Макгенри" вошел в акваторию Черного моря вчера в 21.00 (мск). Отправка корабля говорит о намерении Штатов обеспечить безопасность в регионе. Кроме того, "Форт Макгенри" должен показать возможности и силу 6-го флота США, заявила накануне командующая 6-го оперативного флота вице-адмирал Лайза Франчетти. На борту корабля находятся около пятисот морпехов.

Отметим, что согласно Конвенции Монтре от 1936 года корабли нечерноморских стран имеют право пребывать в акватории Черного моря лишь 21 сутки.

По последним данным, "Форт Макгенри" зашел в румынский порт "Констанца", сообщили в Министерстве обороны России.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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