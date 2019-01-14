Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США "прокачают" F-16 для боев с Су-35

Фото: flickr.com
Истребители получат самую современную авионику

Американцы наконец частично рассекретили проект модернизации истребителей F-16. Как и Москва, Вашингтон не списывает со счетов проверенные машины четвертого поколения. Ранее "Боинг" предложил проект апгрейда F-15 Eagle, на который поставят новый радар APG-82(V)1. Таким образом американцы реагируют на перевооружение российских ВКС на новенькие Су-35С, Су-30СМ и Су-34. Самолетов пятого поколения не так много, и в случае начала боевого конфликта ядро истребительной авиации будут составлять не они.

Как пишет Aviation Week, ссылаясь на документ Военно-воздушной лаборатории ВВС, для Пентагона могут модернизировать 900 истребителей F-16. Их оборудуют РЛС с широким диапазоном волн, активными системами радиоэлектронной борьбы и так называемой "буксируемой приманкой", которая должна сбивать с толку самонаводящиеся ракеты противника.

Фото: flickr.comПроблемы с F-35 вызвали неуверенность в ВВС США в том, что новые машины могут полностью заменить F-16. На данный момент в Пентагоне всерьез обдумывают использование модернизированных F-16 до 2046 года.

Интересно, что строить F-16 будут полностью с нуля, а не переделывать уже старые машины. Стратегия модернизации рассчитана на 15 лет, а на вооружение первые истребители начнут поступать уже с 2021 года.

Ранее военные уже заявляли, что модернизация самолетов четвертого поколения может быть привлекательнее по соотношению "эффективность – цена", чем выпуск пока еще сырых F-35.

С другой стороны, модернизация давно напрашивалась, самолет уже не новый. Только сегодня F-16 ВВС США аварийно сел в аэропорту японского г. Аомори из-за проблемы с двигателем. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

От хорошей жизни: российские пенсионеры вынуждены работать

Новое исследование показало жизнь пожилых людей без прикрас

Европа выживет за счет "Газпрома"

От российской компании ждут серьезного увеличения объемов поставок в ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей