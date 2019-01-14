США "прокачают" F-16 для боев с Су-35

Истребители получат самую современную авионику

Американцы наконец частично рассекретили проект модернизации истребителей F-16. Как и Москва, Вашингтон не списывает со счетов проверенные машины четвертого поколения. Ранее "Боинг" предложил проект апгрейда F-15 Eagle, на который поставят новый радар APG-82(V)1. Таким образом американцы реагируют на перевооружение российских ВКС на новенькие Су-35С, Су-30СМ и Су-34. Самолетов пятого поколения не так много, и в случае начала боевого конфликта ядро истребительной авиации будут составлять не они.

Как пишет Aviation Week, ссылаясь на документ Военно-воздушной лаборатории ВВС, для Пентагона могут модернизировать 900 истребителей F-16. Их оборудуют РЛС с широким диапазоном волн, активными системами радиоэлектронной борьбы и так называемой "буксируемой приманкой", которая должна сбивать с толку самонаводящиеся ракеты противника.

Проблемы с F-35 вызвали неуверенность в ВВС США в том, что новые машины могут полностью заменить F-16. На данный момент в Пентагоне всерьез обдумывают использование модернизированных F-16 до 2046 года.



Интересно, что строить F-16 будут полностью с нуля, а не переделывать уже старые машины. Стратегия модернизации рассчитана на 15 лет, а на вооружение первые истребители начнут поступать уже с 2021 года.

Ранее военные уже заявляли, что модернизация самолетов четвертого поколения может быть привлекательнее по соотношению "эффективность – цена", чем выпуск пока еще сырых F-35.

С другой стороны, модернизация давно напрашивалась, самолет уже не новый. Только сегодня F-16 ВВС США аварийно сел в аэропорту японского г. Аомори из-за проблемы с двигателем. Об этом сообщает агентство Kyodo.