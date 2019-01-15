"Североморск" задавит НАТО тоннажем

Корабли альянса готов "таранить" российский десантный корабль

Если корабли НАТО будут прорываться в Азовское море через Керченский пролив, чтобы оказать помощь "москитному флоту" Украины, их остановит большой противолодочный корабль "Североморск".

Такой вариант развития событий предположил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, российский боевой корабль, приписанный к Северному флоту, зашел в Черное море именно с этой целью.

"В случае провокации он задавит натовские корабли своим тоннажем и путем навала оттеснит их от российских вод", – цитирует эксперта "Царьград".

Ранее таким же способом российский сторожевик остановил украинский катер, который пытался прорваться через территориальные воды РФ. Аналогично совершил навал СКР "Беззаветный" на американский крейсер "Йорктаун" и эсминец "Кэрон" в 1988 году.

Навал достаточно эффективный способ и не работает только в том случае, если корабли начинают уже настоящий бой, но это фактически означает войн. Поэтому, скорее всего, если НАТО и решится показать, кто в Черном море "хозяин", то постарается для начала обойтись малой кровью и просто проигнорировать российские корабли.