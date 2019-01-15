В России развернут полк с гиперзвуковым "Авангардом"

Установки поставят на боевое дежурство

В 2019 г. РВСН получит серьезное пополнение в виде полка с гиперзвуковым комплексом "Авангард". Об этом на селекторном совещании в Минобороны РФ заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу. Кроме того, по его словам, сразу четыре ракетных полка РВСН перейдут на новейшие комплексы "Ярс", которые заменят "Тополи".

Как уже ранее говорил Шойгу, в общей сложности в 2019 г. планируется поставить на боевое дежурство в РВСН 31 пусковую установку с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и Авангард". Причем первые гиперзвуковые ракетные комплексы развернут в Домбаровском соединении Оренбургской области.

Стоит отметить, что перевооружение РВСН на "Ярс" и Ярс-М" плановое и должно завершиться в 2021 году. Новые ракеты намного опаснее "Тополей", так как оснащены разделяющейся головной частью, а также несколькими ядерными боевыми блоками индивидуального наведения.

Что касается "Авангарда", то его носителем должна стать пока испытываемая ракета "Сармат". Принять ее на вооружение планируется после 2020 г., и пока гиперзвуковой блок решено запускать с помощью ракет УР-100Н советского производства. В 2003 г. 32 ракеты были переданы Украиной России в счет газовых долгов.



Можно предположить, что в Оренбургской области поставят на боевое дежурство УР-100Н шахтного базирования с "Авангардами". Как в реальности работает гиперзвуковой блок, пока можно посмотреть только на презентации, проект до сих пор засекречен.