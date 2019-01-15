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Новые "Калибры" угрожают Восточному побережью США

Фото: Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
В Вашингтоне разглядели опасность в крылатых ракетах

Новый крылатые ракеты "Калибр" с дальностью до 4 тыс. 500 км, которые на данный момент разрабатывают в России, напрямую угрожают Соединенным Штатам. Москва вооружит ими атлантические патрули, и те смогут достать до городов Восточного побережья США. Подобная практика уже использовалась во время холодной войны, когда крылатыми ракетами вооружались как надводные корабли, так и субмарины.

К такому выводу пришли авторы издания Washington Free Beacon, проанализировав возможности новых "Калибров". Даже сегодняшние "Калибры" достаточно трудно сбить, так как они летят на относительно небольшой высоте и плохо засекаются РЛС. Ракеты более чувствительны к средствам РЭБ и, возможно, не такие точные, как "Томагавки", но являются тем не менее очень эффективным оружием.

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Как сообщалось ранее, "Калибры" с увеличенной дальностью получат фрегаты, атомные подводные лодки типа "Ясень-М" и ракетные крейсеры ориентировочно до 2027 года. Корветы и "Варшавянки", по идее, останутся с прежними ракетами. Но и они из Черного, Балтийского и Каспийского морей могут покрыть территорию от Франции до Ирана и Казахстана.

Конечно, Второй флот США подробно следит за тем, что происходит в северной части Атлантического океана, и если российские фрегаты с "Калибрами" будут приближаться к Восточному побережью, то их немедленно возьмут на прицел. Единственный вариант пройти незамеченными – это использовать подлодки, которые действительно могут скрытно подойти на расстояние нескольких тысяч километров к США.

Фото: mil.ru

ВМФ РФ располагает подлодками с межконтинентальными ракетами вроде "Булавы", которые могут долететь до США из Баренцева моря, но нужно понимать, что Пентагон обладает достаточно мощной системой ПРО. И что еще важнее, применение этих ракет будет означать ядерную войну.

Как это ни кощунственно звучит, крылатые ракеты "Калибр", если только они оснащены ядерной боевой частью, принадлежат к другому типу оружия и оставляют шанс на выяснение отношений без использования "тяжелой артиллерии".

Александр ИЛЬИН
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