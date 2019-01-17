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США готовят летающих заправщиков-убийц

Фото: flickr.com/photos/my_public_domain_photos
Стелс-беспилотники опробуют на авианосцах

Беспилотники "Боинг MQ-25A", которые готовили для ударных целей, но переделали в заправщики, обойдутся Пентагону в $15,2 миллиарда. Это почти на 2 млрд больше, чем предполагалось ранее, сообщает портал Navy Recognition, ссылаясь на пресс-службу ВМС США.

По мнению экспертов, в перспективе эти аппараты могут быть использованы для тех целей, для которых задумывались изначально – прорыва обороны ПВО и уничтожения надводных и сухопутных целей, например, российских фрегатов или сторожевых кораблей. А работа воздушного танкера – это в своем роде обкатка абсолютно нового беспилотника. Также планируется использовать машину в разведывательных целях. К этой задаче MQ-25A готовили с 2012 г., но затем, из-за дефицита палубных F/A-18E/F "Супер Хорнет", часть которых использовали как заправщики, командование ВМС решило применить для этих целей MQ-25A.


По данным американских СМИ, даже в модификации заправщика этот БПЛА планируется вооружить ракетами и бомбами, хотя использовать для авиаударов его не предполагается. Поэтому часть стелс-технологий просто не будет применена, что скажется на цене машины.

Но это только пока. Скорее всего, после того как на флоте привыкнут к летающим танкерам, они перейдут в боевое крыло авианосцев, освободив часть летчиков от опасной работы. Ведь до сих пор служба пилота на корабле связана с неимоверным риском, а посадка на авианосец считается одним из самых сложных упражнений. Ряд военных аналитиков уверены, что в будущем задачи палубной авиации практически полностью будут выполнять БПЛА.

Фото: flickr.com/photos/us7thfleetНа данный момент "Боинг" испытывает прототип MQ-25A, но ВМС США он уже нравится. В общей сложности моряки планируют закупить 72 беспилотника. Правда, полноценные испытания начнутся не раньше 2021 года. К этому времени авианосец "Джордж Вашингтон" подготовят к приему MQ-25A. Также планируется, что аппараты будут заправлять F-35B.


Александр ИЛЬИН
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