Перехватчик США бессилен против "Авангарда"

SM-3 сбивает мишени, которые летят медленнее реальных ракет

Новейшая американская противоракета с перехватчиком SM-3 Blk IIA, которую планируется принять на вооружение США, может оказаться бессильной против российских китайских и даже северокорейских баллистических ракет. Об этом пишет The National Interest, ссылаясь на мнения независимых западных экспертов.

17 января в Пентагоне официально заявили, что впервые попробуют сбить межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на среднем участке траектории. До этого, 30 мая 2017 года американцы сбили ракету-мишень на высоте почти ста километров над Тихим океаном. Глава Агентства по противоракетной обороне адмирал ВМС Джеймс Сиринг тогда заявил, что испытания были максимально приближены к боевой обстановке, и мишень очень реалистично изображала цель. Однако по мнению эксперта из Объединения заинтересованных ученых (Union of Concerned Scientists) Лаура Грего, скорость мишени была меньше, чем у реальной северокорейской ракеты. По ее подсчетам, ракета, нацеленная на Лос-Анджелес полетит со скоростью 6,7 км/с, в то время как мишень разогналась максимум до 5,9 км/с.

Очевидно, что для того чтобы сбить ракету, SM-3 Blk IIA должна лететь быстрее ее. Очередные испытания SM-3 Blk IIA должны состояться в будущем году, и если мишень не полетит быстрее, вряд ли эти тесты можно будет назвать полезными.

Как считают эксперты по ракетам Ганс Кристенсен и Мэтт Корда, даже если перехватчик достигнет нужной скорости, это спровоцирует новый виток гонки вооружений, а русские и китайцы построят ракеты и системы, против которых SM-3 Blk IIA будет бессильна.



У русских уже есть гиперзвуковой блок "Авангард", который летит медленнее, чем МБР, но по другой траектории, маневрируя, что делает крайне сложным его уничтожение. Похожий глайдер разрабатывает и Китай. Ситуация такова, что неуязвимых нет, хотя Трамп и заявил, что цель США – уничтожить любую ракету, запущенную против Соединенных Штатов в любом месте, в любое время и в любом месте. Но сделать это не так-то просто.

У США, действительно, на данный момент сильнейшая ПРО. По данным на конец 2018 года в состав ВМС США входят 38 эсминцев и крейсеров, вооруженных Aegis с ракетами SM-3. В этом году количество таких кораблей планируется увеличить до 41.

Кроме того, новые ракеты получат две системы наземного базирования Aegis Ashore в Польше и Румынии. Те самые, которые вызывают крайнее беспокойство у Москвы.



Плюс нельзя забывать про 44 противоракет на Аляске и в Калифорнии. Скоро Пентагон закупит еще 20. Но и этого будет недостаточно. Современные российские баллистические ракеты с разделяющимися боевыми блоками, такими как "Ярс" или "Сармат", которую только планируется принять на вооружение, могут оказаться не по зубам американской системе ПРО. Часть ракет она перехватит, но полностью ликвидировать угрозу не сможет.