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США: В 2020-м РФ и Китай будут сбивать спутники

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Look
Американцы оправдывают создание космических войск

В ближайшие два года Россия и Китай введут в строй противоспутниковое оружие, чтобы противостоять американским системам.

Об этом заявила заместитель директора Национальной разведки США Сью Гордон во время заседания Национального космического совета в Вашингтоне.

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"Космос является приоритетным театром военных действий для них. Российское и китайское разрушительное противоспутниковое оружие, возможно, в следующие нескольких лет будет в боеготовности", – цитирует Гордон ТАСС.

По данным российских СМИ, до конца 2018 г. ВКС РФ поставит на опытно-боевое дежурство сверхманевренные противоракеты 53Т6М "Нудоль", которые, предположительно, смогут перехватывать цели даже в ближнем космосе – в том числе ядерные боеголовки и гиперзвуковые аппараты.

А в середине 2020-х гг. Россия планирует принять на вооружение новый перехватчик МиГ-41, который также сможет перехватывать цели в космосе.

Кроме того, как уверяют эксперты, уже сейчас Россия располагает в космосе спутниками, которые могут уводить с орбиты другие аппараты, выводя их тем самым из строя.

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence MinistryЧто касается уничтожения спутников с Земли, то это уже проделывали много раз, в том числе США. Например, спутники сбивали современной противоракетой SM-3. А в 60-х годах прошлого века в рамках проекта Starfish Prime США даже испытывали ядерные ракеты "Тор" в космосе. После взрыва 9 июля 1962 г. над атоллом Джонстон на высоте 400 км из-за электромагнитного импульса три спутника вышли из строя.

Александр ИЛЬИН
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