"Нудоль" успешно протестировали в конце декабря

Противоракета может выводить из строя расположенные на низкой околоземной орбите навигационные и коммуникационные спутники, заявили американцы.

Данные доклада разведслужб США приводит телеканал CNBC. Новую систему ПРО-ПСО "Нудоль" в очередной раз испытали в России в конце декабря прошлого года. Тест прошел успешно, сообщает телеканал со ссылкой на источники.

Запущенная с мобильной пусковой установки ракета достигла заданной цели, пролетев за 17 минут около трех тысяч километров. При этом конкретное место испытаний неизвестно. В целом "Нудоль" протестировали уже семь раз. В прошлом году – дважды, говорится в докладе.

Напомним, в четверг, 17 января, Пентагон представил новую стратегию развития системы ПРО США. Противостоять гиперзвуковому оружию России и Китая американцы намерены с помощью ядерного сдерживания.