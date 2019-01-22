Ким Чен Ын спрятал ядерные ракеты
В Северной Корее нашли спрятанные стратегические ядерные ракеты, которые могут стереть с лица земли Сеул и достать до Японии и американской базы "Гуам".
Эксперты Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне изучили снимки из космоса и сделали вывод, что на военной базе "Сино-Ри" спрятаны ракеты "Нодонг-1" средней дальности. При этом до демилитаризованной зоны на границе КНДР и Южной Кореи от этой базы всего 212 километров.
Снимки были сделаны в декабре 2018 г., и, судя по ним, база активна. А рядом с ней находится училище для офицеров ПВО.
По версии Reuters, эти ракеты могут достать не только до Южной Кореи, но и до Японии и острова Гуам. Однако по предварительным данным, дальность "Нодонг-1" – 1 тыс. км, поэтому ракета максимум достанет до Японии.
Ранее Ким Чен Ын пообещал Трампу прекратить ядерные испытания, однако отказался предоставить Вашингтону список ядерных объектов, что было расценено многими генералами Пентагона как "позор Америки".
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