Нибиру
- Нибиру потопит Курильские острова
- Секретные базы Нибиру взрывают Землю
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
184 новости
Как минимум два взрыва прогремело в районе авиабазы Хмеймим в САР. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает телеграм-канал WarJournal.
По предварительным данным, сработали системы ПВО. Вероятно, российскую авиабазу атаковали беспилотники, передает "Вестник Дамаска". По неизвестным объектам выпущено по меньшей мере две ракеты, говорится в сообщении.
Телеграм-канал "Военный обозреватель" пишет о трех беспилотниках со взрывчаткой. Средства ПВО Хмеймима сбили их над Джаблой.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Вашингтон по телефону запустил революцию в стране
В Киеве увидели новую угрозу в строящейся нитке газопровода