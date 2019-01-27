Российскую авиабазу в Сирии атаковали

Сработали системы ПВО

Как минимум два взрыва прогремело в районе авиабазы Хмеймим в САР. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает телеграм-канал WarJournal.

По предварительным данным, сработали системы ПВО. Вероятно, российскую авиабазу атаковали беспилотники, передает "Вестник Дамаска". По неизвестным объектам выпущено по меньшей мере две ракеты, говорится в сообщении.

Телеграм-канал "Военный обозреватель" пишет о трех беспилотниках со взрывчаткой. Средства ПВО Хмеймима сбили их над Джаблой.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.



