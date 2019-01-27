Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российскую авиабазу в Сирии атаковали

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Сработали системы ПВО

Как минимум два взрыва прогремело в районе авиабазы Хмеймим в САР. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает телеграм-канал WarJournal.

По предварительным данным, сработали системы ПВО. Вероятно, российскую авиабазу атаковали беспилотники, передает "Вестник Дамаска". По неизвестным объектам выпущено по меньшей мере две ракеты, говорится в сообщении.

Телеграм-канал "Военный обозреватель" пишет о трех беспилотниках со взрывчаткой. Средства ПВО Хмеймима сбили их над Джаблой.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.


Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Был секретный звонок": планы США по госперевороту в Венесуэле случайно раскрыли

Вашингтон по телефону запустил революцию в стране

"Турецкий поток" оставит украинцев без газа

В Киеве увидели новую угрозу в строящейся нитке газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей