Асме удалили опухоль

Супруга сирийского лидера Башара Асада борется с раком. О страшной болезни стало известно еще в августе прошлого года.

Асма перенесла операцию на груди – ей удалили злокачественную опухоль. Сейчас первая леди Сирии продолжает лечение. Об этом сообщается в Twitter канцелярии главы государства.

Напомним, после того, как врачи поставили диагноз, Асму госпитализировали. После этого она обратилась к жителям страны, заявив, что полна решимости противостоять раку.

"Я часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям",

– сказала она.