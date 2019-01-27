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Жену Асада прооперировали

Асма Асад. Фото: imago/SKATA
Асме удалили опухоль

Супруга сирийского лидера Башара Асада борется с раком. О страшной болезни стало известно еще в августе прошлого года.

Асма перенесла операцию на груди – ей удалили злокачественную опухоль. Сейчас первая леди Сирии продолжает лечение. Об этом сообщается в Twitter канцелярии главы государства.

Напомним, после того, как врачи поставили диагноз, Асму госпитализировали. После этого она обратилась к жителям страны, заявив, что полна решимости противостоять раку.

 "Я часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям",

– сказала она.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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