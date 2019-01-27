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Супруга сирийского лидера Башара Асада борется с раком. О страшной болезни стало известно еще в августе прошлого года.
Асма перенесла операцию на груди – ей удалили злокачественную опухоль. Сейчас первая леди Сирии продолжает лечение. Об этом сообщается в Twitter канцелярии главы государства.
Напомним, после того, как врачи поставили диагноз, Асму госпитализировали. После этого она обратилась к жителям страны, заявив, что полна решимости противостоять раку.
"Я часть народа, научившего мир стойкости, силе и противостоянию трудностям",
– сказала она.
كما بدأتها بقوة وثقة وإيمان.. السيدة #أسماء_الأسد تتابع خطوات علاجها من الورم الخبيث.. وتجري عملية جراحية في الثدي بالمشفى العسكري بـ #دمشق تكللت بالنجاح..— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 27 января 2019 г.
رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل.. pic.twitter.com/4X4nbqBrW1
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