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Союзники Асада поссорились в Сирии

Башар Асад. Фото: www.globallookpress.com
Разногласия между проиранскими и пророссийскими силами вылились в бои

На северо-западе провинции Хама произошли вооруженные столкновения между различными группировками, поддерживающими Дамаск.

По сообщению агентства "Анадолу", бои шли между пятой бригадой "Силы Тигра", которой оказывает поддержку Россия, и проиранской 4-й дивизией под командованием Махера Асада, младшего брата Башара Асада. 

Источники агентства отмечают, что в результате столкновений есть убитые и раненые. Всего, по информации ООН, в Сирии в ходе конфликта погибли свыше 400 тысяч человек, более 10 миллионов стали беженцами, из них почти половина уехали из страны. 


Валентина МАЙОРОВА
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