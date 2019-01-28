Союзники Асада поссорились в Сирии

Разногласия между проиранскими и пророссийскими силами вылились в бои

На северо-западе провинции Хама произошли вооруженные столкновения между различными группировками, поддерживающими Дамаск.

По сообщению агентства "Анадолу", бои шли между пятой бригадой "Силы Тигра", которой оказывает поддержку Россия, и проиранской 4-й дивизией под командованием Махера Асада, младшего брата Башара Асада.

Источники агентства отмечают, что в результате столкновений есть убитые и раненые. Всего, по информации ООН, в Сирии в ходе конфликта погибли свыше 400 тысяч человек, более 10 миллионов стали беженцами, из них почти половина уехали из страны.



