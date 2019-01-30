Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пентагон шпионит за российской базой в Сирии

Фото: commons.wikimedia.org/Greg L. Davis
Над Хмеймимом разлетался американский самолет-разведчик

Вблизи российской авиабазы на территории Арабской Республики был замечен патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon. Он совершал разведывательный полет.

Появление американского воздушного судна зафиксировал ресурс Plane Radar. По его сведениям, самолет вылетел с авиабазы "Сигонелла" на итальянском острове Сицилия и около часа курсировал у средиземноморского побережья Сирии, периодически приближаясь к Хмеймиму и базе материально-технического обеспечения ВМФ России. Полет проходил на высоте 4,7 километра.

Стоит отметить, что американские самолеты продолжают обследовать сирийское побережье, несмотря на то что Белый дом заявил о выводе войск из страны. В середине декабря 2018 г. Дональд Трамп сообщил о победе над исламскими террористами в Сирии. Он подчеркнул, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране, поэтому теперь Пентагон может вывести свой контингент. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что победа над террористическими группировками не означает прекращения работы международной коалиции на Ближнем Востоке.

Российская авиабаза "Хмеймим" регулярно притягивает к себе иностранные разведывательные самолеты, а также беспилотники боевиков. Вражеские дроны российскому контингенту приходилось сбивать десятками. Об этом в конце прошлого года говорил президент РФ Владимир Путин. "За последние полтора-два месяца наши силы ПВО сбили возле нашей базы на Хмеймиме 50 летательных аппаратов", – говорил он на саммите в Стамбуле (цитируется по ТАСС).

Кроме того, в последнее время резко возросла активность зарубежных разведывательных самолетов у российских границ. Их замечали в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем.

Всего за прошлый год ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тыс. воздушных объектов. Примерно 3 тыс. из них – иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи – самолеты-разведчики. Дежурные силы приводились в готовность номер один свыше 4 тыс. раз, передает РИА "Новости".

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Доллар резко взлетит на следующей неделе

Действия Центробанка приведут к ослаблению российской валюты

Без России нельзя: Украину пустят в Евросоюз при одном условии

От Киева требуют восстановить отношения с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей