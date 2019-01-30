Пентагон шпионит за российской базой в Сирии

Над Хмеймимом разлетался американский самолет-разведчик

Вблизи российской авиабазы на территории Арабской Республики был замечен патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США P-8A Poseidon. Он совершал разведывательный полет.



Появление американского воздушного судна зафиксировал ресурс Plane Radar. По его сведениям, самолет вылетел с авиабазы "Сигонелла" на итальянском острове Сицилия и около часа курсировал у средиземноморского побережья Сирии, периодически приближаясь к Хмеймиму и базе материально-технического обеспечения ВМФ России. Полет проходил на высоте 4,7 километра.

Стоит отметить, что американские самолеты продолжают обследовать сирийское побережье, несмотря на то что Белый дом заявил о выводе войск из страны. В середине декабря 2018 г. Дональд Трамп сообщил о победе над исламскими террористами в Сирии. Он подчеркнул, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране, поэтому теперь Пентагон может вывести свой контингент. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила, что победа над террористическими группировками не означает прекращения работы международной коалиции на Ближнем Востоке.

Российская авиабаза "Хмеймим" регулярно притягивает к себе иностранные разведывательные самолеты, а также беспилотники боевиков. Вражеские дроны российскому контингенту приходилось сбивать десятками. Об этом в конце прошлого года говорил президент РФ Владимир Путин. "За последние полтора-два месяца наши силы ПВО сбили возле нашей базы на Хмеймиме 50 летательных аппаратов", – говорил он на саммите в Стамбуле (цитируется по ТАСС).

Кроме того, в последнее время резко возросла активность зарубежных разведывательных самолетов у российских границ. Их замечали в районе Крыма и Краснодарского края, а также над Балтийским морем.

Всего за прошлый год ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тыс. воздушных объектов. Примерно 3 тыс. из них – иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи – самолеты-разведчики. Дежурные силы приводились в готовность номер один свыше 4 тыс. раз, передает РИА "Новости".