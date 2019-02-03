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Вывод войск отменяется: США нанесли авиаудар по Сирии

Фото: www.globallookpress.com
Есть раненые

Атака произошла в ночь на 3 февраля в провинции Дэйр-эз-Зор. Около 23.30 (00:30 мск) ВВС возглавляемой США коалиции нанесли удар по артиллерийской установке сирийской армии в районе ас-Суккария к западу от Абу-Кемаля. В результате две военных были ранены, а установка уничтожена. Об этом сообщает сирийское информагентство SANA.

Информацию об атаке РИА Новости подтвердил военный источник в САР

"Авиаудар привел к уничтожению установки, ранены двое военных",

заявил собеседник агентства.

Как стало известно позже, после удара коалиции боевики ИГ (запрещенной в России террористической организации) атаковали позиции сирийской армии. Военные уничтожили большую часть террористов, информирует SANA.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о скором выводе войск США с территории Сирии. Однако выполнять обещание Вашингтон не торопится.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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