Су-30СМ станет еще смертоноснее

Истребитель получит новое вооружение

Российский "суперфланкер" Су-30СМ вновь проходит модернизацию на Иркутском авиационном заводе. Сообщается, что истребителям увеличат дальность обнаружения и опознавания воздушных целей и вооружат новыми "высокоточными средствами поражения наземных и морских целей на дальности несколько сотен километров". О модернизации истребителей рассказали на предприятии в ходе визита в Иркутск министра обороны Сергея Шойгу.

"В рамках опытно-конструкторских работ по совершенствованию самолетов Су-30СМ завершен комплекс доработок и наземных проверок. В летных испытаниях задействуют три обновленные машины", – цитирует ТАСС представителей предприятия

Скорее всего, по примеру МиГ-35, новые "тридцатки" получат умные бомбы КАБ-500 с телевизионными головками самонаведения. А также новые ракеты – как противокорабельные, так и класса "воздух-поверхность".

Возможно, Су-30СМ вооружат компактной версией гиперзвукового "Кинжала", которую разрабатывают специально для Су-57. Эта ракета легко поражает как морские, так и наземные цели расстоянии нескольких сотен километров. Но информации о ней пока не поступало. Зато хорошо известно о ракетах Х-59МК "Овод-МК". Эта авиационная крылатая ракета с радиолокационной головкой самонаведения обладает дальностью до 285 км. А Су-30СМ теоретически может взять под крыло до пяти таких ракет.

Что касается увеличения обнаружения целей, но на модернизированный истребитель вполне могли поставить новый радар. На данный момент Су-30СМ оснащен РЛС Н011M Барс. Как вариант, на самолете могут опробовать Р035 Ирбис", который стоит на Су-35С.