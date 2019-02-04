Су-34 летят на защиту Урала

"Утята" полетели в Челябинск

Российские ВКС продолжают замену своих Су-24 на новейшие "тридцатьчетверки", которые за форму фюзеляжа летчики называют утятами.

Как сообщили накануне в пресс-службе Центрального военного округа, до конца этого года в состав авиаполка в Челябинской области поступят 6 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Речь идет об аэродроме "Шагол", на который с 2018 г. поступило уже 18 "тридцатьчетверток". Су-24 также остаются в строю, однако новый самолет существенно превосходит предшественника в маневренности, комфорте, и главное, в авионике и радиоэлектронном оборудовании.

Ранее произошло трагическое ЧП над Японским морем, в результате которого два Су-34 столкнулись и упали в воду. Как выяснилось позднее, имела место ошибка пилота.