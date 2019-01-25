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Штурман Су-34 назвал причину столкновения самолетов над Японским морем

Фото: mil.ru
Истребители-бомбардировщики врезались друг в друга из-за облачности

Спасенный штурман Су-34 рассказал сотрудникам правоохранительных органов об аварии, которая произошла 18 января над Японским морем. По словам летчика, он следил за ведомым воздушным судном, после чего перевел взгляд на приборы и почувствовал удар.

Это привело к тому, что самолет спасенного военного ушел вперед и задрал нос, а затем завалился на правое крыло.

"Далее экипаж ведущего Су-34 катапультировался и штурман видел купол парашюта своего командира",

–  сообщил источник из правоохранительных органов агентству ТАСС.

Как отмечает издание URA.RU, начальника штурмана, который проходит по делу о крушении истребителей как свидетель, так и не нашли.

Ранее источники заявили изданию "КоммерсантЪ", что наиболее вероятной причиной столкновения является ошибка пилота ведомого Су-34 из-за облачности. Командир потерял ведущий истребитель, попытался его догнать и не заметил вовремя, что привело к аварии.

Специальная комиссия Минобороны ведет расследование по делу о нарушении правил полета. ЧП произошло, когда истребители возвращались на базу 277-го бомбардировочного авиаполка, на аэродром Хурба в Комсомольск-на-Амуре. Два пилота погибли, одного удалось спасти. 

Полина ИВАНОВА
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