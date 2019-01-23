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Летчики ВКС разбиваются на старых самолетах

Фото: Интерпресс/ТАСС
Экипажи гибнут сразу по нескольким причинам

Две катастрофы российских бомбардировщиков с разницей в пять дней потрясли не только российских военных и экспертов, но и их западных коллег. Так, американский военный блог Task & Purpose считает, что большинство российских бомбардировщиков были построены в советское время и несмотря на то, что изначально это хорошие машины, летать на них сейчас небезопасно.

Относятся эти слова в первую очередь к Ту-22М3, разработанному в конце 1970-х. В случае с Су-34 имела место ошибка пилота. Как передавал ранее Telegram-канал "Взгляд человека в лампасах", один из ведомых пилотов отстал и попытался вернуться в строй на развороте, но врезался в ведущего.Росси    

Этот же источник уверяет, что ответственность за аварию Ту-22М3, скорее всего, лежит на руководителе полетов, который дал разрешение на посадку. Командир также мог настоять на уходе на второй круг.

Вместе с тем эксперты признают, что Ту-22М3 – это тяжелый и сложный для пилотирования самолет, на котором могут летать только хорошо обученные и квалифицированные летчики. Такие и находились в кабине бомбардировщика. По данным Минобороны РФ, все – летчики первого класса.

Конечно, у тех, кто выбрал профессию военного летчика, шансы умереть не своей смертью значительно выше, чем у среднестатистического гражданина. И человеческий фактор никто не отменял. Но вот совершенно очевидные вещи. На данный момент костяк парка "двадцать вторых" в ВКС РФ составляют Ту-22М3, введенные в эксплуатацию в 1983 году. Всего 62 машины плюс один разведывательный Ту-22МР.

Фото: Егор Алеев/ТАССВ СМИ широко освещают постройку на Казанском авиационном заводе новых Ту-22М3М с современной авионикой и вооружением. Впервые эта машина полетела 28 декабря прошлого года в Казани. Теперь впереди заводские, а затем государственные совместные испытания.

Они могут занять несколько лет. Планы глобальные – до 2020 г. модернизировать до уровня Ту-22М3 30 бомбардировщиков. Но с трудом верится, что это осуществимая задача в условиях сегодняшнего финансирования и затрат. В лучшем случае через несколько лет ВКС получат несколько новых машин. Это означает, что летчики продолжат летать на советских машинах.

Интересно, что Ту-22М3 сделан на базе советского проекта Ту-22М4, над которым велась работа в конце 1980-х, но по понятным причинам прекратилась. Самолет предполагалось вооружить крылатой ракетой Х-32. Теперь ее получит Ту-22М3М.

Фото:  Интерпресс/ТАССМожно представить, как затормозилось развитие военного авиастроения в России в 1990-х годах. Ту-22М3М уже должны были составлять основу парка "двадцать вторых".

Нет ничего предосудительного и необычного в модернизации не новых машин. Иногда это гораздо разумнее, чем строить машину с нуля, тратя на это миллиарды и годы времени. Так, американцы постоянно совершенствуют свои B-2, B-1B и, конечно, легендарные B-52. Но главное, чтобы это происходило своевременно и не затягивалось на долгие годы.

Александр ИЛЬИН
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