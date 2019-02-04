Разнообразие "танкового флота Путина" напугало Старый Свет

Силы Североатлантического блока, если вдруг разразится третья мировая война, будут сметены броневой наземной армадой России. Об этом предупреждает военный эксперт Петри Мякеля. Он назвал "кошмаром" для НАТО "огромный танковый флот" российской армии.

По его словам, "массовое военное разнообразие (президента РФ) Владимира Путина будет слишком сильным для Запада, включая Великобританию", пишет Daily Star.

По мнению специалиста, несмотря на тот факт, что некоторые из российских моделей танков были построены еще во времена СССР, а именно в 50-х и 60-х годах прошлого века, они по-прежнему смертельны и представляют огромную угрозу. И это притом, что большинство стран альянса сократили свой танковый парк до нескольких или одного основного типа в своих армиях.

Эксперт по России и Скандинавии предупреждает: неравенство в вооружении означает одно – силы Путина легко смогут сокрушить НАТО, если начнется третья мировая война.

"Российская тактика заключается в концентрации подавляющей силы на основном направлении, и довольно маленьким танковым армиям Запада будет сложно этому противостоять. Кроме того, российские танковые и мотострелковые формирования имеют в своем распоряжении значительно большую огневую мощь, чем западные", – отметил Мякеля.

По его мнению, противостояние подобной смертоносной атаке станет кошмаром для сил НАТО, поскольку у них нет необходимого арсенала для нанесения ответного удара.

"Контратака против российской танковой армии была бы кошмаром. Западу не хватает артиллерии и численности, чтобы переиграть окопанные механизированные силы размером с корпус или больше", – подчеркнул он.

Между тем, успокаивает эксперт европейцев, у россиян не получится просто так прокатиться по Европе и полностью ее оккупировать.

"Россия не может победить в смысле полной оккупации Европы. Но она может вступить в противостояние с передовыми силами НАТО и занять определенную территорию. У НАТО просто нет необходимой артиллерии для противодействия, а если к этому добавить неспособность России оккупировать территорию, то это может привести к тупиковой ситуации. К счастью, Запад предпринимает шаги в правильном направлении и формирует более мощные силы в Европе", – резюмировал специалист.

По разным источникам, сейчас на вооружении российской армии приблизительно 20 тыс. единиц боевых машин – в два раза больше, чем, к примеру, у США.



Напомним, в начале января в РФ прибыли три десятка танков Т-34 из Лаоса, стоявших там на вооружении. Данную технику, которая была выпущена с 1940 по 1946 г., планируется использовать во время проведения парадов Победы, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок фильмов о Великой Отечественной войне.

