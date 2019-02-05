В Арктику направляют перехватчики МиГ-31

На Севере будет авиаполк с "Кинжалами"

По мере того, как Арктика становится потенциальным местом конфликта России и США, а Северный морской путь начинает приобретать особенно важное значение в условиях таяния льда, Москва начала активно укреплять свои рубежи в этом регионе.

Параллельно со строительством военных баз, Минобороны перебрасывает в Арктику самые быстрые истребители в мире. Как пишут "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны, на аэродроме Мончегорск в Мурманской области до конца года будут развернуты две эскадрильи перехватчиков МиГ-31. А в перспективе планируется создание полноценного авиаполка.

Как и в предыдущих случаях, российское руководство возрождает созданные при СССР подразделения. По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, это вполне может быть 174-й гвардейский истребительный авиаполк, который во время войны бился с "Мессершмиттами" над Баренцевым морем.

Перехватчики на русском севере "обосновались" давно. Сначала в составе 445-й авиаполка им. Ленинского комсомола, затем в 458-м авиаполку в Котласском районе.

Как утверждает Болтенков, на данный момент большое количество перехватчиков находится на хранении, и при желании количество эскадрилий можно увеличить. Стоит только отметить, что советские МиГ-31 нуждаются в модернизации до уровня БМ, а в противном случае их использование не будет таким эффективным.



Также сейчас перехватчики вооружают гиперзвуковым блоком "Кинжал", который как раз подходит для нанесения ударов по кораблям противника, например эсминцам и даже авианосцам.

МиГ-31 вновь, как и в советское время начинают активное патрулирование северных границ, которое, в общем-то, и не прекращалось, но велось не так интенсивно.