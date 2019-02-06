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С Плесецка запустили "Ярс"

РС-24 "Ярс". Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Ракета оказалась намного опаснее "Тополя"

На космодроме "Плесецк" в среду состоялся учебно-боевой пуск РС-24 "Ярс". Как сообщают военные, ракета успешно поразила цель на полигоне Кура на Камчатке, в результате чего был подтвержден ряд ее характеристик.

По плану ракеты "Ярс" мобильного базирования с разделяющейся головной частью должны полностью заменить "Тополи" к 2026 году. Исходя из открытых данных, РС-24 намного сложнее сбить, и сама ракета, в отличие от предшественницы, оснащена 3-4 ядерными боевыми блоками индивидуального наведения. То есть фактически один "Ярс" может нанести сразу несколько ударов по стратегическим объектам противника.

Александр ИЛЬИН
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