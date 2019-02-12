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НАТО готовит России ответ за договор о ракетах

Фото: flickr.com/Mark Holloway
Москве дали последний шанс

Громкая новость о расторжении ракетного соглашения встревожила и активизировала военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду. Его руководство вплотную занялось подготовкой сурового ответа РФ. По словам генсека организации Йенса Столтенберга, сложившаяся вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ситуация заставила НАТО приступить к реализации оборонных мер. 

"В то же время мы готовимся к миру без ДРСМД. Мы обсудим, какие шаги должна предпринять НАТО, чтобы адаптироваться к ракетам России",

– заявил Столтенберг в преддверии встречи министров обороны организации, подчеркнув, что каждый шаг будет взвешенным и скоординированным, передает ТАСС. 

Йенс Столтенберг. Фото: www.globallookpress.com

При этом, заверил он, на территории Европы НАТО не собирается размещать новые ракеты. А "развертывание РФ нескольких дивизионов ракет 9М729" главы оборонных ведомств обсудят во время на Мюнхенской конференции по безопасности, которая намечена на конец недели. Генсек напомнил об ультиматуме, выдвинутом Соединенными Штатами, согласно которому они выйдут из договора о ракетах через полгода.

"У России есть последняя возможность поступить ответственно – вернуться к соблюдению договора, – и мы призываем Россию воспользоваться этой возможностью",

– резюмировал представитель альянса, добавив, что организация против гонки вооружений. 

"Оплот нашей безопасности находится под угрозой", – заключил Столтенберг, отметив, что речь идет о супероружии – о ракетах, которые "способны долететь до европейских городов".

Ксения АНДРЕЕВА
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