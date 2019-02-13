НАТО угрожает России новыми военными мерами

В альянсе анонсировали сроки начала "сдерживания" нашей страны

О ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности высказался генсек организации Йенс Столтенберг.

Если сохранить договор не удастся, то через полгода альянс должен будет отреагировать, заявил он. Эффективное военное сдерживание России помогут обеспечить союзники по НАТО, "если ДРСМД перестанет действовать без развертывания новых ракет в Европе", подчеркнул Столтенберг на пресс-конференции во время заседания Совета альянса в Брюсселе. Об этом пишет ТАСС.

Пока же организация продолжает диалог с Москвой относительно этого вопроса.

Основное внимание НАТО сосредоточено на выполнении обязательств, которые альянс уже на себя взял, сказал Столтенберг.