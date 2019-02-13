Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

НАТО угрожает России новыми военными мерами

Фото: flickr.com/7th Army Training Command
В альянсе анонсировали сроки начала "сдерживания" нашей страны

О ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности высказался генсек организации Йенс Столтенберг.

Если сохранить договор не удастся, то через полгода альянс должен будет отреагировать, заявил он. Эффективное военное сдерживание России помогут обеспечить союзники по НАТО, "если ДРСМД перестанет действовать без развертывания новых ракет в Европе", подчеркнул Столтенберг на пресс-конференции во время заседания Совета альянса в Брюсселе. Об этом пишет ТАСС.

Пока же организация продолжает диалог с Москвой относительно этого вопроса.

Основное внимание НАТО сосредоточено на выполнении обязательств, которые альянс уже на себя взял, сказал Столтенберг.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

ОБСЕ раскрыла наглую ложь Киева о российских военных

В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России

Не терпится: Лукашенко рванул на встречу с Путиным

Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей