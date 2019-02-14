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Европейцы предлагают туркам замену С-400

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
В альянсе нашли альтернативу российскому ЗРК

НАТО не теряет надежды сорвать российско-турецкую сделку о покупке С-400, хотя, казалось бы, в том, что она будет завершена, сомнений не осталось. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе, в настоящее время между Анкарой и Вашингтоном продолжается диалог по поводу противовоздушной обороны.

В частности, туркам предлагается приобрести французский зенитно-ракетный комплекс SAMP/T. До этого Госдеп США разрешил отправить в Турцию ЗРК Patriot MIM-104E на сумму $3,5 миллиарда. При этом Анкара неоднократно высказывалась о непоколебимости своих намерений приобрести С-400.

Судя по всему, цель США и НАТО – убедить турок отказаться от российского ЗРК, предложив взамен SAMP/T по выгодной цене. Ведь совершенно очевидно, что после покупки С-400 Турция будет покупать у России запчасти, приглашать специалистов. Такое сотрудничество страны НАТО с Москвой американцам не нужно, к тому же в Вашингтоне опасаются, что русские разведают секреты F-35, который готовится к поставке в Турцию.

Фото: flickr.com/DoD NewВ любом случае SAMP/T с дальностью до 120 км не может конкурировать с С-400, на вооружении которого есть дальнобойные ракеты 40Н6Е с дальностью до 380 километров. Чтобы удовлетворить потребности Анкары, Вашингтону, скорее, следует предложить THAAD, однако эту дорогостоящую систему США поставляют очень выборочно. Например, ее развернули в Южной Корее против Ким Чен Ына и могут перебросить в Японию.

Александр ИЛЬИН
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