Турция убережет F-35 от С-400

Анкара использует российские комплексы отдельно от систем НАТО

Как и предполагали эксперты, Турция будет использовать российские комплексы С-400 отдельно от Patriot, а главное, от истребителей F-35. Ранее в СМИ появилась информация, что турки могут передать русским секретные данные об F-35, так как часть деталей будет производиться в Турции. В Вашингтоне опасаются, что Россия внесет определенные изменения в С-400, и тогда они будут лучше видеть F-35.

Но как пишет Bloomberg, ссылаясь на источник в МИД Турции, стороны договорились о том, что С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО. Поэтому никаких секретов F-35 русским Анкара не выдаст. В свою очередь, и США не получат информацию о новейших С-400, хотя не факт, что экспортная версия точно такая же, как принятая на вооружение в России.

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Ранее тот же Bloomberg сообщал, что для того, чтобы задобрить американцев и получить-таки F-35, техническим экспертам США уже было предложено изучить С-400 после приобретения комплексов у России. Официально эта информация, разумеется, не подтверждена.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил в беседе со "Свободной прессой", что Турция, заключившая с Россией контракт на поставку С-400, не пойдет на его нарушение и не будет демонстрировать комплексы американским специалистам.

Как известно, американцы были сильно недовольны, когда узнали о решении Анкары купить С-400. В Конгрессе даже предложили не поставлять туркам F-35, как это было запланировано изначально. Но в последнее время между США и Турцией наблюдается какое-то "потепление": сначала Госдеп дал разрешение на поставку Анкаре новейших ЗРК Patriot PAC-3, а затем и Трамп объявил о выводе войск из Сирии, что абсолютно на руку Анкаре, которая воюет с курдами, поддерживаемыми США. Некоторые эксперты, даже объяснили это некой секретной договоренностью между Трампом и Эрдоганом.