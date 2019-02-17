Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Латвия испугалась полетов Су-27 над Балтийским морем

Фото: www.globallookpress.com
В Риге не смогли объяснить, чем угрожал стране истребитель

Вооруженные силы Латвии заявили об опасных маневрах российского военного самолета Су-27 у границ страны.

По их словам, патрульные самолеты заметили воздушное судно 16 февраля, который летал над нейтральными водами Балтийского моря. При этом какую угрозу он представлял для Латвии в Минобороны страны так и не объяснили.

Рига уже не первый раз заявляет об активности российских военных у своих границ. Согласно данным, в 2017 году они зафиксировали около 200 подобных случаев.

В Минобороны РФ отметили, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Лавров раскрыл грязную игру США и НАТО

Вашингтон подбивает союзников на обвинения Москвы в разрушении ДРСМД

Лукашенко сделал Путину нелепый подарок

Россияне гадают, что имел в виду Батька

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей