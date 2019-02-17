Латвия испугалась полетов Су-27 над Балтийским морем

В Риге не смогли объяснить, чем угрожал стране истребитель

Вооруженные силы Латвии заявили об опасных маневрах российского военного самолета Су-27 у границ страны.

По их словам, патрульные самолеты заметили воздушное судно 16 февраля, который летал над нейтральными водами Балтийского моря. При этом какую угрозу он представлял для Латвии в Минобороны страны так и не объяснили.

Рига уже не первый раз заявляет об активности российских военных у своих границ. Согласно данным, в 2017 году они зафиксировали около 200 подобных случаев.

В Минобороны РФ отметили, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.