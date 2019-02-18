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Китайцы скопировали "Армату"

Фото: commons.wikimedia.org/Alexey Vasilenko (CC BY-SA 4.0)
В Абу-Даби китайцы представили свое прочтение Т-15

На международной выставке вооружений IDEX-2019, которая проходит в эти дни в Абу-Даби, китайская компания Norinco впервые представила модель тяжелого БМП. Машина до боли напоминает российскую тяжелую БМП Т-15, которую в прошлом году можно было вблизи рассмотреть на "Армии-2018", хотя некоторые различия есть.

БМП из Поднебесной планируется сделать на базе танка VT-4, в своем роде, китайской "Арматы". А боевой модуль – установить от БМП ZBD-04


С Т-15 машину роднит, прежде всего двигатель в передней части корпуса. Машины похожи внешне. Вместе с тем, очевидны некоторые отличия, и прежде всего, в вооружении. Если Т-15 явно демонстрирует свои ПТУРы на боевом модулемАУ220М. На китайской машиные их нет, зато на кормовой части в разные стороны "торчат" два крупнокалиберных пулемета, что само по себе довольно нестандартное решение. Весить китайская "Армата" предположительно будет 40-50 тонн, то есть как и Т-15.

Александр ИЛЬИН
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