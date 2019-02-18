Американские разведчики замечены около Крыма

Нибиру
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Возле крымского побережья провел разведку самолет ВВС США провел разведку около берегов Крыма. Полет разведчика продолжался около трех часов.
По сообщению Plane Radar, Boeing RC-135V взлетел с авиабазы Суда бэй на острове Крит в 8.35 по московскому времени.
За последнее время зарубежные самолеты-разведчики неоднократно замечали в акватории Черного моря, в том числе, над береговой линией Сочи и Крыма.
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