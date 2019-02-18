Американские разведчики замечены около Крыма

США пристально следят за побережьем Черного моря

Возле крымского побережья провел разведку самолет ВВС США провел разведку около берегов Крыма. Полет разведчика продолжался около трех часов.

По сообщению Plane Radar, Boeing RC-135V взлетел с авиабазы Суда бэй на острове Крит в 8.35 по московскому времени.

За последнее время зарубежные самолеты-разведчики неоднократно замечали в акватории Черного моря, в том числе, над береговой линией Сочи и Крыма.