Ракеты, которые не дошли в Китай из-за шторма, лежат на дне Ла-Манша, уверены в США

В Вашингтоне объявили в розыск С-400. По мнению заокеанских СМИ, зенитные управляемые ракеты следует искать в морской пучине. Подводный "клад" особенно привлекателен для западных спецслужб, полагают акулы пера.

Накануне стало известно, что в январе корабль с боевым грузом, который предназначался для Китая, попал в шторм. Находившиеся на борту С-400 были повреждены, их пришлось уничтожить. Ракеты были застрахованы, отметил представитель "Ростеха" Виктор Кладов. Компания уже получает компенсацию за понесенные убытки, поясняет телеканал "360".

Однако американская сторона утверждает, что они лежат на дне Ла-Манша, Северного или Балтийского морей. А также строит догадки, какое из судов настигло ненастье. Как пишет The Drive, часть китайской "посылки" вполне могла уйти под воду, поскольку те места отличаются своими бурями. Издание напоминает, как 10 лет назад в проливе затонуло 1,5 тыс. тонн древесины. Впрочем, там каждый год оседает 1,39 тыс. контейнеров, гласят данные Всемирного совета по судоходству.

Россия же не пыталась что-либо вынуть из воды, говорится в материале. Однако ее подлодки могли инкогнито узнать о состоянии подводного кладбища ракет. Потерянный груз, отмечает The Drive, должен заинтересовать западные спецслужбы. В пример приводит историю почти полувековой давности, когда ЦРУ извлекло часть подлодки из тихоокеанских глубин.