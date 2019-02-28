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Су-30 встретились с F-16 в воздушном бою

Фото: flickr.com
Летчики атаковали друг друга ракетами "воздух-воздух"

Появились подробности воздушного боя, который произошел утром 27 февраля. Как сообщил индийский телеканал NDTV со ссылкой на свои источники, в общей сложности в с обеих сторон в небо поднялись 32 самолета.

В частности, Пакистан атаковал четырьмя F-16 и таким же количеством JF-17 Thunder совместного китайско-пакистанского производства. Какие еще 16 самолетов применили ВВС Пакистана, не уточняется, известно только, что это были самолеты сопровождения.

Версия индийских СМИ такова: пакистанские истребители засекли в 09.45 в 10 км от линии разграничения. По тревоги в небо были подняты четыре Су-30МКИ, два Dassault Mirage 2000 и два МиГ-21.

Затем пакистанские самолеты якобы пересекли линию разграничения и сбросили бомбы с лазерным наведением на индийские КПП, однако не попали. После этого их атаковали индийские пилоты.

Командир крыла Абхинандан Вартхаман на МиГ-21 преследовал пакистанский F-16 и поразил его ракетой Р-73. Оба пилота катапультировались, и судя по всему, приземлились с парашютами на пакистанской стороне.

Фото: flickr.comПакистанские F-16 выпустил две ракеты AMRAAM по индийским самолетам. По другим данным, это могли быть китайские SD-10A. Одна из них попала в машину Вартхамана, и тот был вынужден катапультироваться. Вторая ракета едва не сбила ведомый самолет крыла.

Именно Вартхамана, сына бывшего маршала авиации ВВС Индии, показали в среду по всем телеканалам, когда его допрашивали пакистанские военные. На его лице была видна кровь, и индийцы тут же обвинили Пакистан в нарушении Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Однако позже индийского летчика показали, как он пьет чай и говорит, что с ним хорошо обращаются. В пятницу его должны передать индийской стороне.

Александр ИЛЬИН
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