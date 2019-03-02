Россия предупредила об ответе на агрессию США

Американскую стратегию "троянского коня" быстро раскусили

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Россия готова к борьбе против "троянского коня" которого готовит Америка.

О подробностях готовящейся операции Герасимов рассказал на конференции.

"Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам",

– цитирует его РИА "Новости".

Генерал подчеркнул, что Россия готова к специальной операции США. По его словам, за последнее время разработаны стратегии, которые успешно нейтрализуют агрессию возможных врагов.

Напомним, что по задумке американских военных, Соединенные Штаты будут использовать все виды войск, но ключевую роль отведут истребителю F-35. Самолеты, проникнув на вражескую территорию, благодаря своим стелс-технологиям, будут координировать действия других родов войск.