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Сближение российских кораблей с эсминцем США показали на видео

Фото: www.globallookpress.com
Американское судно оказалось в западне

Военный корабль США "Дональд Кук" возвращался из Черного моря и встретился с фрегатами российского Черноморского флота. В результате на некоторое время он оказался зажат между нашими суднами.

Турецкое издание Aydinlik опубликовало кадры встречи американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен" в районе турецкого пролива Босфор.

Сообщалось, что Эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook) находился с визитом в порту Одессы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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