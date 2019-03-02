Сближение российских кораблей с эсминцем США показали на видео

Нибиру
- Высасывают кровь: пришельцы с Нибиру нападают на россиян
- Нибиру убила первых людей на Марсе
- Новая Нибиру предупредила крымчан о конце света
207 новости
Военный корабль США "Дональд Кук" возвращался из Черного моря и встретился с фрегатами российского Черноморского флота. В результате на некоторое время он оказался зажат между нашими суднами.
Турецкое издание Aydinlik опубликовало кадры встречи американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен" в районе турецкого пролива Босфор.
Сообщалось, что Эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook) находился с визитом в порту Одессы.
На путешествия нет денег
В начале весны произойдут ощутимые потрясения