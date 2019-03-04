Ка-52 прикрыл поезд в Крыму с воздуха

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Ударный вертолет Ка-52 взял под свою защиту поезд техникой боевиков, привезенной из Сирии. Соответствующее фото опубликовало Минобороны на своей странице в Instagram.
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Захватывающий кадр фотографа Игоря Руденко, запечатлевший один из вертолетов Ка-52, сопровождавших поезд акции «Сирийский перелом» на пути из Керчи в Севастополь • A moving shot by photographer Igor Rudenko depicting one of the Ka-52 helicopters which were escorting the train of the Syrian Break campaign on its way from Kerch to Sevastopol #миноборонырф #сирийскийперелом #сирия #музей #поезд #акции #экспонаты #трофеи #военнаятехника #армияроссии #ка52 #вертолеты #armyrussia #russianmilitary #syrianbreak #syria #mobilemuseum #trainmuseum #campaign #exhibits #trophies #militaryequipment #ka52 #helicopters
В Керчи 2 марта открылась передвижная выставка трофейной техники террористов, которая своим ходом отправилась в Севастополь. На всякий случай над поездом кружили Ка-52, вооруженные до зубов. Параллельно вертолетчики выполняли учебно-тренировочные полеты.
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