Ка-52 прикрыл поезд в Крыму с воздуха

В Севастополь повезли технику террористов

Ударный вертолет Ка-52 взял под свою защиту поезд техникой боевиков, привезенной из Сирии. Соответствующее фото опубликовало Минобороны на своей странице в Instagram.

В Керчи 2 марта открылась передвижная выставка трофейной техники террористов, которая своим ходом отправилась в Севастополь. На всякий случай над поездом кружили Ка-52, вооруженные до зубов. Параллельно вертолетчики выполняли учебно-тренировочные полеты.