Производство "Калашниковых" отдали индийцам

Первые автоматы сойдут с конвейера до конца года

Нью-Дели и Москва заключили межправительственное соглашение по производству автоматов АК-203 в Индии. Выпуском стрелкового оружия займется завод в городе Корва на севере страны, сообщает местная пресса.



Соглашение было подписано на третьей неделе февраля, передает The Indian Express. Официальный контракт еще не заключен, это должно произойти в самое ближайшее время. Первые из более чем 700 тыс. автоматов AK-203 сойдут со сборочной линии "позже в этом году".

Церемония открытия совместного российско-индийского предприятия по производству в стране автоматов Калашникова состоялась в воскресенье, 3 марта. На ней присутствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Новая компания названа Indo-Russian Rifles Pvt Ltd. По оценке российских дипломатов, создание такого предприятия – знаменательная новость для российско-индийских отношений.

"Особое значение СП не только в том, что наше военно-техническое сотрудничество сделало еще один значимый шаг вперед, а Россия продемонстрировала свой вклад в реализацию активно продвигаемой местным правительством программы "Делай в Индии", но и в том, что теперь сотни тысяч молодых индийцев, заступая на боевое дежурство, будут иметь при себе сделанный руками местных мастеров при российском участии легендарный автомат Калашникова",

– заявил посол России в Индии Николай Кудашев (его слова приводит ТАСС).

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам церемонии открытия предприятия. В ней он указал, что завод станет очередным символом дружбы и сотрудничества двух стран, а производство стрелкового оружия на основе российских технологий позволит Индии самостоятельно обеспечить потребности силовых структур.

Индийские эксперты рассказали журналистам, почему предпочтение было отдано именно автоматам Калашникова. "Огневая мощь этого оружия высока, оно достаточно точное. И очень важно, что это оружие легкое, удобное в переноске, из него достаточно легко вести огонь по цели. Мы можем стрелять стоя, сидя, лежа, из-за дерева и любого укрытия", – сообщил старший научный сотрудник базирующегося в Нью-Дели Международного исследовательского фонда имени Вивекананды Правас Кумар Мишра.

Он не исключил, что в будущем Индия сможет отправлять на экспорт в дружественные страны произведенные на своей территории АК-203.

Автоматы Калашникова 200-й серии впервые были представлены за рубежом на выставках в ОАЭ и Индии в начале этого года. Представители этой серии полностью соответствуют современным требованиям, предъявляемым к стрелковому оружию, по эргономике и возможностям применения высокотехнологичного дополнительного оборудования, отмечают специалисты.