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Индия приобрела в лизинг российскую атомную подлодку

Фото: www.globallookpress.com
Дели заключил с Москвой многомиллиардный контракт

Российская Федерация и Индия в Нью-Дели подписали договор о передаче в лизинг на 10 лет атомной субмарины.

По информации газеты Business Standard, контракт заключен на сумму в $3,3 млрд. Данная сделка стала самой большой в истории военно-технического сотрудничества между двумя государствами после подписанного в 2018 г. документа на поставку Индии российских систем противоракетной обороны С-400. Тот контракт оценивался в $5,5 млрд.

Отмечается, что речь в данном случае идет о поставке подводной лодки проекта 971 "Щука– Б" (класс "Акула" по классификации НАТО). "Россиянка" будет передана индийским ВМС в 2025 году.

Субмарина Chakra III, придет на смену подлодке Chakra II, которую Москва поставила Дели в аренду по цене в $900 млн. в 2012-ом также на срок в десять лет.

Заметим, что первую АПЛ (INS Chakra) Индия получила в лизинг от СССР еще в 1988 году.

Елена УСОВА
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