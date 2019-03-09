Российское оружие в Калининграде напугало поляков

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Калининградскую область Россия использует в качестве "военного пугала". Об этом заявил полковник запаса Марек Вжосек.
Польский военный отметил, что территория стала "глазами и ушами" России. Кроме того, Москва не только делает все для защиты региона, но и стремится установить контроль за его пределами.
"Калининградская область … представляет собой такой рубеж обороны с оборудованием последнего поколения. …Россияне используют его в качестве пугала",
– сказал Вжосек в эфире Polskie Radio.
Полковник напомнил о дополнительном полке С-400 "Триумф", который укрепил ПВО области, а также о переброске туда истребителей Су-57.
"Надо принимать во внимание, что С-400 и другие российские средства борьбы служат оружием в дезинформационной войне российской стороны, которая, используя информацию о размещении новых наступательных средств, создаёт образ своей державности и формирует региональную систему безопасности", – подчеркнул он.
Ранее The National Interest писал, что Калининград является самым страшным кошмаром НАТО.
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