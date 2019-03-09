Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российское оружие в Калининграде напугало поляков

Фото: Виталий Невар/ТАСС
Территорию назвали "глазами и ушами" нашей страны

Возросшее число техники у западных границ тревожит Варшаву.

Калининградскую область Россия использует в качестве "военного пугала". Об этом заявил полковник запаса Марек Вжосек.

Польский военный отметил, что территория стала "глазами и ушами" России. Кроме того, Москва не только делает все для защиты региона, но и стремится установить контроль за его пределами.

"Калининградская область … представляет собой такой рубеж обороны с оборудованием последнего поколения. …Россияне используют его в качестве пугала",

сказал Вжосек в эфире Polskie Radio.

Полковник напомнил о дополнительном полке С-400 "Триумф", который укрепил ПВО области, а также о переброске туда истребителей Су-57.

"Надо принимать во внимание, что С-400 и другие российские средства борьбы служат оружием в дезинформационной войне российской стороны, которая, используя информацию о размещении новых наступательных средств, создаёт образ своей державности и формирует региональную систему безопасности", – подчеркнул он.

Ранее The National Interest писал, что Калининград является самым страшным кошмаром НАТО.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

В деле о загадочном исчезновении малайзийского "Боинга" всплыло убийство

Дипломата, расследовавшего трагедию, "убрали"

Тест: что вы знаете о трагедии на перевале Дятлова?

Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей