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Пентагон накупил имитаторов МиГов

Фото: commons.wikimedia.org
Самолеты будут изображать русских в воздушных боях

Наряду с новейшими F-35 и модернизированными F-15X четвертого поколения Пентагон неожиданно заказал давно списанные в США истребители 1970-х гг. F-5E/F Tiger, повоевавшие еще во Вьетнаме.

Контракт на $40 млн Минобороны США заключило с ВВС Швейцарии – рабочих "Талонов", как еще называют эти самолеты, в Штатах практически не осталось. Но теперь американские летчики получат 22 подержанных истребителя.

Как пишет The National Interest, ВМС собираются поставить на них новую авионику, каналы передачи данных и системы помех, доведя таким образом заслуженную машину до уровня F-5N.

После этого машины перекрасят в камуфляж российских истребителей – они начнут изображать "сушки" и МиГи" во "вражеской" эскадрилье.

Американские летчики уже десятилетия используют F-5 как самолет "агрессора". Они уверяют, что хоть истребитель и не современный, он достаточно маневренный и вполне может потягаться в бою хоть с F-35. А новая авионика сделает его еще более живучим.

F-5 стал аналогом советского МиГ-21, который пережил большинство своих современников. Кстати, в небе они неоднократно встречались, в основном во время ирано-иракской войны.

Фото: pixabay.comСейчас в США осталось очень мало "Талонов" в хорошем состоянии, и вот тут как нельзя кстати подвернулось предложение швейцарцев, которые решили отправить свои F-5 на пенсию. Истребители достанутся американцам в отличном состоянии, так как налетали всего несколько тысяч часов.

В Пентагоне уверены, что война с Россией и Китаем реальна, поэтому решили резко увеличить количество летных часов своих пилотов. Использовать в этих целях F-15, F-16 или Cу-27 довольно дорого, а вот "Талон" то, что нужно.

Преимущественно с F-5 будут биться F-35, которые уже "наказывали" старичков. Конечно, в США понимают, что они не заменят Су-35С, однако определенный уровень подготовки получить, несомненно, можно.

Александр ИЛЬИН
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