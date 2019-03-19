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Су-57 не имеет аналогов. Ему нет равных на всей планете. Это наиболее оснащенная машина военной авиации, убежден один из самых влиятельных политиков президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что тактико-технические показатели самолета дадут фору любой иностранной разработке.
"В мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет",
– цитирует РИА "Новости" главу государства, который выступил перед финалистами конкурса "Лидеры России".
Между тем исполнительный директор по мотивации, обучению и организационному развитию АФК "Система" Светлана Матвеева пожаловалась на трудности, которые возникают, в процессе производства. По ее словам, Россия накопила богатый опыт, однако нередко прибегает к зарубежным технологиям, используя "китайское наполнение" из-за его дешевизны. Этот вопрос требует проработки, чтобы РФ могла "предложить рынку что-то более конкурентоспособное".
Президент согласился, что камнем преткновения являются и затратная себестоимость, и технологии, пожелав корпорации "удачно "прошерстить" кадровый потенциал".
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 разработан ОКБ имени П.О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА" – так Су-57 назывался ранее. Он может поражать любые цели – неважно, где они находятся: в воздухе, на земле или под водой. В небо самолет поднялся в 2010 году.
Российская авиация, без сомнения, держит в страхе весь Запад, о чем неоднократно заявляли зарубежные военные эксперты.
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