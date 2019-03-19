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Истребитель президента: Путин рассказал о лучшем в мире самолете

Фото: www.globallookpress.com
Глава государства перечислил преимущества российской разработки

Су-57 не имеет аналогов. Ему нет равных на всей планете. Это наиболее оснащенная машина военной авиации, убежден один из самых влиятельных политиков президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что тактико-технические показатели самолета дадут фору любой иностранной разработке.

"В мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет",

цитирует РИА "Новости" главу государства, который выступил перед финалистами конкурса "Лидеры России".

Между тем исполнительный директор по мотивации, обучению и организационному развитию АФК "Система" Светлана Матвеева пожаловалась на трудности, которые возникают, в процессе производства. По ее словам, Россия накопила богатый опыт, однако нередко прибегает к зарубежным технологиям, используя "китайское наполнение" из-за его дешевизны. Этот вопрос требует проработки, чтобы РФ могла "предложить рынку что-то более конкурентоспособное".

Президент согласился, что камнем преткновения являются и затратная себестоимость, и технологии, пожелав корпорации "удачно "прошерстить" кадровый потенциал".  

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 разработан ОКБ имени П.О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА" – так Су-57 назывался ранее. Он может поражать любые цели – неважно, где они находятся: в воздухе, на земле или под водой. В небо самолет поднялся в 2010 году.  

Российская авиация, без сомнения, держит в страхе весь Запад, о чем неоднократно заявляли зарубежные военные эксперты. 

Ксения АНДРЕЕВА
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