Глава государства перечислил преимущества российской разработки

Су-57 не имеет аналогов. Ему нет равных на всей планете. Это наиболее оснащенная машина военной авиации, убежден один из самых влиятельных политиков президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что тактико-технические показатели самолета дадут фору любой иностранной разработке.

"В мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет",

– цитирует РИА "Новости" главу государства, который выступил перед финалистами конкурса "Лидеры России".

Между тем исполнительный директор по мотивации, обучению и организационному развитию АФК "Система" Светлана Матвеева пожаловалась на трудности, которые возникают, в процессе производства. По ее словам, Россия накопила богатый опыт, однако нередко прибегает к зарубежным технологиям, используя "китайское наполнение" из-за его дешевизны. Этот вопрос требует проработки, чтобы РФ могла "предложить рынку что-то более конкурентоспособное".

Президент согласился, что камнем преткновения являются и затратная себестоимость, и технологии, пожелав корпорации "удачно "прошерстить" кадровый потенциал".

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 разработан ОКБ имени П.О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА" – так Су-57 назывался ранее. Он может поражать любые цели – неважно, где они находятся: в воздухе, на земле или под водой. В небо самолет поднялся в 2010 году.

Российская авиация, без сомнения, держит в страхе весь Запад, о чем неоднократно заявляли зарубежные военные эксперты.