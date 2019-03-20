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"Авангард" взорвался в полете

Фото: www.globallookpress.com
Видео испытаний гиперзвуковой ракеты взбудоражило соцсети

Пробный пуск "Авангарда" в конце декабря прошлого года оставил после себя вопросы. Официально ракетный комплекс успешно прошел государственную приемку, однако никаких фото– и видеоотчетов о тестировании общественность не увидела. Это странное обстоятельство подкинуло любителям теорий заговора пищу для размышлений.

В интернете появилась конспирологическая версия, согласно которой взрыв в небе над Камчаткой имеет прямое отношение к испытаниям "Авангарда". Теория подкрепляется 36-секундным видео, на котором запечатлен некий объект в атмосфере. Легко заметить, что в определенный момент он оказывается охвачен огнем.

Интернет-пользователи уверены, что это кадры именно испытаний "Авангарда". Наличие пламени они объясняют следами плазмы на боевых блоках ракетного комплекса, образовавшейся на скорости 27 Махов (примерно 33 тысячи км/ч). В то, что это мог быть обычный метеор, пользователи не верят, поскольку взрыв произошел в 25 км над землей. На такой высоте атмосфера разряжена настолько, что взрыв метеорита маловероятен, пишет "Царьград".

Впрочем, как пишет портал Avia.pro, в Сети насчет видео выдвигают аккуратные предположения о том, что взрыв "инициирован испытаниями" ракетного комплекса. В том, что взорвался именно "Авангард", сказать однозначно нельзя. Также обращает на себя внимание нестыковка в датах. Официально испытания прошли 26 декабря, тогда как загадочный взрыв был зафиксирован 18-го числа. Вполне возможно, конспирологи смогут объяснить эту неувязку тем, что российские военные пытались скрыть неудачные испытания.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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