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Проиграют все: арктический конфликт разорит США и Россию

Фото: www.globallookpress.com
Американцы задумались о целесообразности борьбы за влияние в регионе

В обозримом будущем США должны принять военную доктрину по Арктике. Новая стратегия станет ответом Америки на наращивание Россией своего потенциала и амбиции Китая в этом районе. Однако эксперты по вопросам обороны США расходятся во мнении касательно необходимости вмешиваться в ситуацию вокруг Арктики.

Как сообщает Fox News, доцент политологии Университета Нотр-Дам Эжен Гольц не видит угрозы для Америки в том, что Москва и Китай укрепляются в регионе. По его мнению, конфликт в Арктике одинаково невыгоден всем его участникам.

"Конфликт в Арктике был бы очень сложным, дорогостоящим и разрушительным для всех участников. Техника, необходимая для переброски туда сил, очень дорогостоящая, а обеспечить проведение ремонта или оказание медицинской помощи раненым сложно",

– отметил эксперт.

Фото: www.globallookpress.com

Вашингтон должен руководствоваться логикой при принятии внешнеполитической стратегии, подчеркнул он. Так что не стоит думать, что демонстрация странами таких "экономических возможностей", как строительство тяжелых ледоколов и атомных авианосцев, является непосредственной угрозой безопасности США. 

В настоящее время озабоченность Пентагона вызывает тот факт, что в его распоряжении есть всего навсего один функциональный тяжелый ледокол Polar Star. Причем он был построен около 40 лет назад, тогда как срок его эксплуатации ограничен 30 годами. В то же время Китай недавно построил собственный ледокол, оснащенный передовыми технологиями. Россия также увеличивает количество ледоколов флота в Арктике, а также возвращает к жизни в регионе военные базы, которые были размещены там еще Советским Союзом.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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