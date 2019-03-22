В мире нет такой системы, которая может защитить от ракеты

Ни одна противоракетная оборона на свете не в состоянии остановить российский ракетный комплекс "Сармат". Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.



"Это тяжёлая ракета баллистическая, которая способна преодолеть, разорвать в клочья буквально любую противоракетную оборону. Нынешнюю, перспективную – неважно",

– цитируют Рогозина "Вести".

По его словам, работа над созданием ракеты идет по плану без каких-либо отставаний. Разработка ведется при плотном участии заказчиков Минобороны, поэтому у последних результаты вряд ли вызовут нарекания.

Стратегический ракетный комплекс РС-28 "Сармат", или "Сатана – 2" по классификации НАТО, призван сменить комплекс Р-36М "Сатана". Отличительной особенностью концепции "Сармата" является акцент на максимальном весе сбрасываемых боеголовок для того, чтобы "пробивать" противоракетную оборону противника, которая была не по зубам версии комплекса Р-36М.

Кроме того, траектория полета боеголовок "Сармата" менее предсказуема, что усложняет его уничтожение даже наиболее перспективным системам ПРО.

Планируется, что МБР "Сармат" поступить в серийное производство в 2021 году. Комплекс будет собираться на Красноярском машиностроительном заводе.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков подсчитал, что 10 ракет "Сармат" хватит для полного уничтожения США.